Hizbullah lideri Nasrallah’ın nasıl öldüğüne dair yeni iddia

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısının ardından sığınakta boğularak öldüğü iddia ediliyor.

İsrail Kanal 12'nin haberine göre, Nasrallah saklandığı yeraltı sığınağına sızan zehirli dumanlar nedeniyle boğulduğu öne sürüldü.

Haberde Nasrallah'ın, patlamalardan çıkan dumanların bulunduğu sığınağa dolması ve nefes alamaması nedeniyle ölmüş olabileceği iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre Nasrallah'ın cesedine pazar günü ulaşıldı ve kaynaklar cesette doğrudan yara izi bulunmadığını belirtilmişti. Cesette yara izi olmayışı ölüm nedeninin, 'patlamadan kaynaklanan künt travması' olabileceği ihtimalini güçlendirmişti.

Ancak İsrail basınında, Nasrallah'ın sığınağının yeterince havalandırılmadığı ve bombalamalar sonucunda odaya giren zehirli gazların Nasrallah'ın “boğulmasına” neden olduğu yönünde yeni iddialar ortaya çıktı.