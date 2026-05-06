Hizbullah lideri yeniden yargılanacak: Terör listesinden çıkarıldı

Mahkeme, Hizbullah’ın üst düzey yöneticileri Edip Gümüş ve Cemal Tutar hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Karar sonrası İçişleri Bakanlığı iki ismi terör listesinden çıkardı.

Nefes'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı’nın 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü Hizbullah lideri Edip Gümüş ile 8 milyonluk turuncu listede aranan örgütün askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar, terör listesinden çıkarıldı.

183 cinayetin işlendiği Hizbullah ana davasında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Gümüş ile Tutar 2011 yılında uzun tutukluluğu sınırlayan CMK’nın 102. maddesi yürürlüğe girince tahliye edilmiş ve bir daha bulunamamıştı. Yargıtay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları daha sonra onanıp kesinleşen Edip Gümüş ile Cemal Tutar hakkında aynı yıl tutuklama kararı çıkardı.

Gümüş ve Tutar’ın avukatları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını veren hakimlerin FETÖ’den ihraç edilmeleri üzerine yargılamanın yeniden yapılmasını talep etti. Bunun üzerine sanıkların yargılandığı ağır ceza mahkemesinde 2 Nisan 2026’da firarda olmalarına rağmen mahkeme savcıdan her iki Hizbullah liderinin infazının durdurulmasıyla ilgili mütalaa istedi.

Savcı önce ‘dönemin FETÖ’den ihraç edilen hakim ve savcılarının meslekten ihraç edilmesinin yargılamanın yenilenmesi sebebini oluşturmadığından infaz durdurma ve yeniden yargılanma taleplerinin yasal şartların oluşmadığı için ayrı ayrı reddi yönünde karar verilmesini’ istedi. Aynı savcı daha sonra verdiği mütalaada, “CMK’nın 311. maddesinde düzenlenen istisnai kanun yolu olan yargılanmanın yenilenmesi ve infaz durdurmayla ilgili karar konusunda takdir mahkemenize ait olmakla gereği takdirlerinize arz olunur” dedi.

YENİDEN YARGILAMA KARARI

Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen firari hükümlüler Edip Gümüş ile Cemal Tutar’ın cezalarının durdurulması için yazı yazdı, yakalama kararlarının kaldırılmasını istedi. İki ismin de yeniden yargılanmalarına, duruşma yapılması için dava dosyası açılmasına karar verildi.

FİRARİLER İÇİN "ADLİ KONTROL" KARARI

Mahkeme, bununla da yetinmeyip ikisi de firarda değil de tutukluymuş gibi haklarında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Yakalama kararı kaldırılan iki Hizbullahçı, para ödüllü terörden arananlar listesinden çıkarıldı.