Hizbullah liderinden ateşkes açıklaması: "Zafer kazandık"

Lübnan'daki Hizbullah hareketinin lideri Naim Kasım, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez konuştu.

İSRAİL’E KARŞI ZAFER VURGUSU

Hizbullah lideri, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının Lübnan devletinin egemenliğinde gerçekleştiğine vurgu yaptı. Savaştan zaferle çıktıkları yönünde ifadeler kullanan Kasım, 2006 yılındaki zaferden daha üst ölçekte bir zafer elde ettiklerini savundu. Kasım, “Zafer kazandık. Çünkü, Siyonist oluşumun direnişi zayıflatma ve son verme çabasına, Hizbullah’ı yıkmasına engel olduk.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in kuzeyindeki yerinden edilmelerin sayısının resmi açıklamada belirtilen 70 bin değil, yüzbinlerce olduğunu ifade etti.

Kasım, bu ateşkese dair “bunun ülkelerin imzasını gerektiren yeni bir anlaşma değil, daha ziyade BMGK’nın 1701 sayılı kararı için idari tedbirler programı” olduğunu belirtti. Ayrıca, “Anlaşma, İsrail ordusunun işgal ettiği her yerden çıkacağını ve Lübnan ordusunun Litani Nehri’nin güneyine yerleşeceğini vurguluyor.” dedi. Ateşkesin Lübnan’ın egemenlik alanında sürdürüldüğünü ve Hizbullah’ın sahada buna onay verdiğini aktaran

Kasım, Hizbullah ve Lübnan ordusu arasında üst düzey koordinasyonun olacağını kaydetti. Lübnan ordusuna “milli bir ordu” olarak baktığını belirten Kasım, “Kendi vatanında bizim vatanımızda yerlerini alacaktır.” ifadesini kullandı.