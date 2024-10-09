Hizbullah, Lübnan'a 2 noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttüğünü duyurdu
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde iki noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerinin püskürtüldüğünü, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Lebbune bölgesinden sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.
Topçu atışları ve roket saldırılarıyla Hizbullah mensuplarının bölgeyi hedef aldığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin geri çekildiği kaydedildi.
Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesine de İsrail askerlerinin sızmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, söz konusu askerlerin patlayıcılarla hedef alındığı, ve çatışmaların ardından İsrail askerlerinin püskürtüldüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 3 askerin ağır yaralandığı belirtildi.