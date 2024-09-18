Hizbullah Lübnan'daki patlamaların ardından ilk kez İsrail'i vurdu

Hizbullah, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasının ardından ilk kez İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlediğini bildirdi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefin vurulduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalamasına misilleme olarak çok sayıda roket ve topçu atışlarıyla İsrail askeri mevzilerinin hedef alındığı kaydedildi.

LÜBNAN'DA YENİ SALDIRI: HİZBULLAH TARAFINDAN KULLANILAN TELSİZLER PATLADI

Bu saldırılar, Lübnan'da üst üste iki gün çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasından sorumlu tutulan İsrail'e yönelik ilk saldırı olma özelliği taşıyor.

İSRAİL ORDUSU HİZBULLAH'A AİT HEDEFLERİ VURDU

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı. Ordunun açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait füze rampaları, binaları ve altyapıyı hedef aldığı aktarıldı.

"SAVAŞTA YENİ BİR AŞAMA BAŞLADI"

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim birimine 25 roketin atıldığı ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedildi. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde ise Kiryat Şmona yerleşim biriminde birkaç noktada Lübnan'dan atılan roketler sonucu yangın çıktığı belirtildi.