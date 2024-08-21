Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında 3 mensubunun öldüğünü duyurdu

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 420'ye yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 21.08.2024 01:40
  • Giriş: 21.08.2024 01:40
  • Güncelleme: 21.08.2024 01:40
Kaynak: AA
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında 3 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yeni kayıpları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Ayta eş-Şaab beldesinden Raid Ali Hattab, El-Halusiyye beldesinden Ziyad Muhammed Kaşmer ve En-Nebatiyye şehrinden Ali Ahmed Dekmak'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Son olayla birlikte İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 420'ye yükseldi.

BirGün'e Abone Ol