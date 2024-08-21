Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında bir mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kanun Ras el-Ayn beldesine düzenlediği hava saldırısında bir mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden mensubunun Deyr Kanun Ras el-Ayn beldesinden 1988 doğumlu Hüseyin Ali Hüseyin Süleyman olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Süleyman’ın Kudüs yolunda şehit olduğuna” vurgu yapılarak daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Son olayla birlikte İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 417'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Deyr Kanun ile Ras el-Ayn beldesi arasındaki yolda seyir halindeki bir aracın hedef alındığını ve saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Aynı olaya ilişkin Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail İHA'sıyla düzenlenen saldırıda söz konusu araçta bulunan birkaç kişinin yaralandığı, bölgeye ambulansların intikal ettiği ifade edilmişti.