Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 8 saldırı gerçekleştirdi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde sınır hattında yer alan askeri mevziilere ve yerleşim birimlerine 8 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftlikleri'nde bulunan Zibdin askeri üssünün füze ve uygun silahlarla, Kfar Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevziisinin Burkan füzesiyle, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri üssün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Şlomi yerleşim biriminde askerlerin toplandığı bir noktanın ağır topçu atışlarıyla ve Burkan füzesiyle, Malikiye mevziisi ve Ştula yerleşim birimlerinin de Burkan füzesiyle vurulduğu ifade edildi.