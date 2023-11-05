Hizbullah, Lübnan semalarında İsrail’e ait SİHA’yı karadan havaya füzeyle düşürdü
Kaynak: AA
Lübnan Hizbullahı’nın ülkenin güneyinde İsrail’e ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA), karadan havaya füzeyle düşürdüğü bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberinde, “İslami Direniş Hareketi’ne (Hizbullah) ait hava savunma sistemleri, yerel saatle 11:35’te düşmana ait bir silahlı insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürmeyi başardı” denildi.
Haberde, Lübnan’ın güneyindeki Nabatiye beldesi hava sahası üzerinde uçarken imha edilen SİHA’nın büyük bir kısmının Zebadin ve Haruf beldelerine düştüğü ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, SİHA’nın enkazının Lübnan’ın güney sınırına yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Nabatiye bölgesine düştüğü görüldü.
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