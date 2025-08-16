Hizbullah: Silah bırakma planı iç savaşa yol açar

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah’ın “İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını” belirterek “Planın uygulanması iç savaşa yol açabilir” dedi. ABD’nin baskısı altındaki Lübnan hükümetinin 5 Ağustos’ta açıkladığı “Hizbullah’ın silahsızlandırılması” planına karşı çıkan Kasım, hükümeti “ülkeyi İsrail’e teslim etmekle” suçladı.

Hükümetin “direnişi bitirmek için ABD-İsrail emrini yerine getirdiğini” kaydeden Kasım, “Gerekirse savaşır, ne pahasına olursa olsun bu projeye karşı dururuz” dedi. Kasım ayrıca, “Lübnan hükümetinin, herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen sorumlu olduğunu” söyledi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran’da Beyrut yönetimine “ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen” ABD önerisini sunmuştu. Lübnan’da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu, “orduya silahların yılsonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama” görevi vermişti.