Hizbullah: Silahları İsrail’e teslim etmeyiz

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’nin Lübnan’a yaptığı "ülkedeki tüm silahların devletin denetiminde toplanması” önerisine Hizbullah tepki gösterdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’in Lübnan’ın iç işlerine müdahale edemeyeceğini belirterek, “Silahlarımızı İsrail’e teslim etmeyeceğiz” mesajını verdi.

Kasım, başkent Beyrut’ta düzenlenen bir etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, "İsrail’in, aramızda birlikte çözdüğümüz meselelerde söz hakkı yoktur, anlaşmalarımızı denetleyemez" ifadesini kullandı.

İSRAİL BÖLGE İÇİN TEHDİT

Genel Sekreter Kasım, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik baskılara da sert tepki göstererek, “Aşağılanmaya sürüklenmeyi kabul etmeyiz, toprağımızı teslim etmeyiz, silahlarımızı da İsrail düşmanına teslim etmeyiz" ifadesini kullandı.

Hizbullah’ın sadece Lübnan için değil, Filistin, Mısır, Suriye, Ürdün ve tüm bölge için İsrail’i “stratejik bir tehdit” olarak gördüğünü kaydeden Kasım, “İsrail tüm dünyaya yönelik bir tehlikedir" diye konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri, 29 Haziran'da da yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmayacağını söylemişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran’da gittiği Beyrut’ta Lübnan yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da da Al Arabiya televizyonunda, "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor. İsrail’in özellikle ateşkesin imzalanmasından sonra saldırılarını sürdürdüğünü belirten Kasım da, "İsrail ateşkesi 3 bin 700 defadan fazla ihlal ederek bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürüyor" sözleriyle bu saldırganlığı kınadı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.