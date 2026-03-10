Hizbullah, Suriye'de HTŞ mevzilerini vurdu

Hizbullah'ın Lübnan topraklarından, El-Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan hükümete bağlı güçlerin Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesinin çevresindeki mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'ya bilgi veren HTŞ güçlerinin ‘Operasyonlar Komutanlığı’, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından Sergaya beldesi çevresindeki mevzilerine topçu saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

SINIRA TAKVİYE

HTŞ güçleri, Hizbullah'ın sınır bölgesine takviye birlikler gönderdiğini ve oluşan durumun değerlendirildiğini kaydetti.

Saldırının ardından HTŞ güçlerinin Lübnan ordusu ile iletişime geçtiği ve kendilerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli adımların atılacağını ifade ettikleri belirtildi.

HTŞ lideri ve atanmış Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), dün yaptığı açıklamada Hizbullah'ın silahsızlandırması konusunda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı desteklediklerini belirtmiş, İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran'ı eleştirmişti.