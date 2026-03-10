Hizbullah, Suriye'de HTŞ mevzilerini vurdu
Hizbullah’ın Lübnan topraklarından, Suriye’nin Şam kırsalındaki Sergaya beldesi çevresinde bulunan HTŞ mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonrası Lübnan ordusuyla iletişime geçen HTŞ güçleri, sınır hattına takviye birlik gönderen Hizbullah’ın hamlelerini takip ettiklerini belirterek, olası saldırılara karşı "gerekli adımların atılacağını" kaydetti.
Hizbullah'ın Lübnan topraklarından, El-Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan hükümete bağlı güçlerin Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesinin çevresindeki mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'ya bilgi veren HTŞ güçlerinin ‘Operasyonlar Komutanlığı’, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından Sergaya beldesi çevresindeki mevzilerine topçu saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
SINIRA TAKVİYE
HTŞ güçleri, Hizbullah'ın sınır bölgesine takviye birlikler gönderdiğini ve oluşan durumun değerlendirildiğini kaydetti.
Saldırının ardından HTŞ güçlerinin Lübnan ordusu ile iletişime geçtiği ve kendilerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli adımların atılacağını ifade ettikleri belirtildi.
HTŞ lideri ve atanmış Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), dün yaptığı açıklamada Hizbullah'ın silahsızlandırması konusunda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı desteklediklerini belirtmiş, İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran'ı eleştirmişti.