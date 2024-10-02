Hizbullah'tan 'ilk çatışma' açıklaması: İsrail piyadeleri geri çekilmeye zorlandı

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden bir açıklama yaparak Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Merc Uyun ilçesine bağlı El Adise kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail güçlerine karşı koyarak onlarla çatıştığını ve kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığını duyurdu.

Açıklamada, Hizbullah unsurlarının bu sabah Hallet El Mehafir yönünden El Adise'ye sızmaya çalışan piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.

AA'nın aktardığına göre, Hizbullah, Tel Aviv'in dün sabah Lübnan'ın güneyinde askeri operasyon başlattığını açıklamasından bu yana ilk kez İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu.

Dün gün boyunca İsrail güçlerinin herhangi bir kara saldırısı gözlenmezken Hizbullah, Tel Aviv'in iddialarını yalanlayarak Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah üyeleri arasında doğrudan bir çatışma yaşanmadığını savunmuştu.

İSRAİL ORDUSUNDAN DAHİYE'YE 12 HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El Amrusiye, Er-Ruveys ve El Camus mahalleleri hedef alındı. Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 'Hizbullah'ın kalesi' olarak bilinen Dahiye'nin Hreyk, Şuveyfat Amrusiye ve Hades Beyrut mahallelerinde yaşayanlara 'Hizbullah tesislerine yakın oldukları' gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulunmuştu. Söz konusu binaların 'Hizbullah tesislerine yakın olduklarını' ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yapmıştı. Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtmişti.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA BİR GÜNDE 55 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi. Başkent Beyrut’ta bir binaya düzenlenen hava saldırısı sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine yönelik saldırılarda 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Bekaa bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında dört kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Baalbek El Hirmil bölgesindeki saldırılarda da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedildi. Cebeli Lübnan vilayetini hedef alan İsrail saldırıları sonucu üç kişinin yaşamını yitirdiği ve 33 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, İsrail’in son 24 saatte Lübnan’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının toplam 55, yaralı sayısının ise 156 kişiye ulaştığı ifade edildi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.