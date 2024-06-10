Hizbullah'tan İsrail'e bir saldırı daha

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan askeri hedeflerine 4 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı El-Manara, Avivim ve Yaron yerleşim birimindeki 3 binanın güdümlü füze ile hedef alındığı, askerler arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Ramim Askeri Mevzisi'ndeki istihbarat toplama cihazlarının da uygun silahlarla vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda 333 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.