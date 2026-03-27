Hizbullah'tan İsrail'e ilişkin videolu açıklama: "Askerlerini ve araçlarını hedef aldık"

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyini hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürürken, Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine ve İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına devam ediyor.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Beyda, Deyr Siryan, Taybe, Dibil, Kantara ve Beyt Lif beldelerinde İsrail askerleri ve İsrail ordusuna ait araçların, birçok Merkava tankının roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Deyr Siryan beldesinde bir İsrail tankının hedef alınmasına ilişkin de bir video paylaşıldı.

İsrail'in kuzeyine de saldırıların sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Metula, Margaliot ve Kiryat Şimona yerleşimlerinin İHA ve roketlerle vurulduğu aktarıldı.