Hizbullah'tan İsrail'e karşılık: Roketler engellenemedi, Hayfa vuruldu
İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısından sonra Hizbullah tarafından ateşlenen roketler İsrail'in Hayfa şehrini vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan Hayfa'ya atılan 5 roketi engelleyemeyince olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: ANKA
Hizbullah gece saatlerinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısına cevap verdi. Lübnan'dan Hayfa bölgesine doğru ateşlenen 20 roketten 5'i Hayfa şehrini vurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan Hayfa'ya atılan 5 roketin engellenememesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hayfa bölgesindeki sokaklardan birinde yaşanan yıkım ve yükselen dumanların yer aldığı görülüyor.