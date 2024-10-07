Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hizbullah'tan İsrail'e karşılık: Roketler engellenemedi, Hayfa vuruldu

İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısından sonra Hizbullah tarafından ateşlenen roketler İsrail'in Hayfa şehrini vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan Hayfa'ya atılan 5 roketi engelleyemeyince olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dünya
  • 07.10.2024 00:41
  • Giriş: 07.10.2024 00:41
  • Güncelleme: 07.10.2024 00:45
Kaynak: ANKA
Hizbullah'tan İsrail'e karşılık: Roketler engellenemedi, Hayfa vuruldu
FOTOĞRAF: ANKA

Hizbullah gece saatlerinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısına cevap verdi. Lübnan'dan Hayfa bölgesine doğru ateşlenen 20 roketten 5'i Hayfa şehrini vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan Hayfa'ya atılan 5 roketin engellenememesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hayfa bölgesindeki sokaklardan birinde yaşanan yıkım ve yükselen dumanların yer aldığı görülüyor.

İsrail, Beyrutu yine vurdu
BirGün'e Abone Ol