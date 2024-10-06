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Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: 25 roket atıldı

İsrail, Lübnan’daki Hizbullah mevzilerinden İsrail’in kuzeyine 25 roket ile birkaç insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığını aktarıldı.

Dünya
  • 06.10.2024 16:51
  • Giriş: 06.10.2024 16:51
  • Güncelleme: 06.10.2024 17:00
Kaynak: İHA
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: 25 roket atıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail’in Lübnan’daki saldırıları devam ederken, Lübnan Hizbullahı da binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılara karşılık veriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerinden İsrail’in kuzeyine 25 roket ile birkaç insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı bildirildi.

Batı ve Yukarı Celile’ye atılan 25 roketten bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada, bazı roketlerin ise bölgeye isabet ettiği kaydedildi.

IDF, Batı Celile üzerinde birkaç İHA’nın da hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ifade etti.

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