Hizbullah'tan Mossad karargahına füze saldırısı

Lübnan’daki Hizbullah, İsrail istihbarat teşkilatı "Mossad"ın Tel Aviv’deki karargahını balistik füzeyle vurduğunu açıklarken, İsrail füzenin engellendiğini bildirdi.

Hizbullah’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Kadir 1" tipi balistik füzeyle, sabah 06.30’da Tel Aviv banliyölerinde yer alan Mossad karargahının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Mossad karargahının Hizbullah’ın üst düzey isimlerine "suikast düzenlemek ve geçtiğimiz günlerde Lübnan genelinde iletişim cihazlarının patlatılmasından sorumlu olduğu" aktarılan açıklamada, füzenin fırlatılmasının, Gazze’deki Filistinli grupların 7 Ekim 2023'te düzenlediği ve 11 askeri üs ile sınırda yer alan 22 yerleşim birimini hedef aldığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla aynı saatte gerçekleştiği kaydedildi.

Hizbullah, bu saldırının, "Gazze’deki direnişe destek, Lübnan'ı ve halkını savunma amacıyla" yapıldığını ifade etti.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyinde Hayfa ve Nasıra kenti çevresine bir dizi roket atılmıştı / Fotoğraf: AA

LÜBNAN-İSRAİL SINIR HATTINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, Lübnan-İsrail sınır hattında kontrollü çatışmalara devam eden Hizbullah'ın üst düzey komutanlarına yönelik suikast zincirine her gün yeni bir halka ekliyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı" olan ve “sağ kolu” olarak tanımlanan Fuad Şükür, Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtilen Rıdvan Gücü komutanlarından İbrahim Akil ve "Hizbullah'ın füze sistemlerinin başında bulunan" İbrahim Muhammed Kubeysi gibi çok sayıda üst düzey komutan İsrail’in düzenlediği saldırılarda öldürülmüştü.

İSRAİL'DEN EVLERİNİZE DÖNMEYİN UYARISI

İsrail ordusu, iki gündür havadan yoğun saldırılara maruz bıraktığı Lübnan’ın güneyinden göç edenlere "evlerinize geri dönmeyin" uyarısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin" ifadelerini kullandı.

İSRAİL LÜBNAN’DA 558 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.