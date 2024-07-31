Hizbullah'tan öldürülen Haniye için açıklama: "Mücadele inatla sürdürülecek"

Hizbullah, Tahran'da bulunduğu konutta havadan mermiyle hedef alınarak öldürülen Hamas lideri Haniye için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "tüm direniş alanlarındaki mücadelenin kararlılık ve inatla sürdürüleceği" vurgulandı.

Dünya 31.07.2024 10:31 Giriş: 31.07.2024 10:31

Güncelleme: 31.07.2024 10:44 Kaynak: AA

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