Hizbullah'tan Suudi Arabistan'a çağrı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Suudi Arabistan'a, Hizbullah'la diyalog temelli yeni bir sayfa açma çağrısında bulundu.

Kasım, Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesinden İbrahim Akil'in İsrail'in 20 Eylül 2024'te düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin birinci yılı münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Televizyonda yayınlanan konuşmada Kasım, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ı direnişle (Hizbullah) bazı ilkeler temelinde yeni bir sayfa açmaya çağırıyorum. Birincisi; sorunları ele alan, endişeleri gideren ve çıkarları güvence altına alan bir diyalog. İkincisi; direnişin değil, İsrail'in düşman olduğu gerçeğine dayanan bir diyalog. Üçüncüsü; geçmişte var olan farklılıkları donduran bir diyalog."

"İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISINDAN SONRA BÖLGE TEHLİKELİ BİR YOL AYRIMINDA"

İsrail'in Katar'a saldırısından sonra bölgenin tehlikeli bir yol ayrımında olduğunu söyleyen Kasım, İsrail'in bölgedeki hedeflerinin Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Yemen ve İran'ı kapsadığını dile getirdi.

Hizbullah'ın elindeki silahların Suudi Arabistan'a ya da dünya üzerindeki herhangi bir ülkeye değil sadece İsrail'e dönük olduğunu savunan Kasım, "Direnişe yapılan baskı sadece İsrail'e yarar sağlar. Direnişin olmaması diğer ülkeleri tehlikeye atar" dedi.

LÜBNAN HÜKÜMETİNE "İSRAİL'İ ÜLKEDEN ÇIKARMA" ÇAĞRISI

Lübnan'daki makamlara ve hükümete de seslenen Kasım, hükümetin İsrail'in saldırılarıyla mücadele etmekten sorumlu olduğunu ve önceliğinin de "İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak ve yeniden yapılanma" olması gerektiğini dile getirdi.

Direniş olarak, Lübnan ordusunun yanında görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Kasım, şöyle konuştu:

"İsrail'i kovmak ve Lübnan'ı yeniden inşa etmek için birlik olalım. Parlamento seçimlerini zamanında yapalım. Hükümet yeniden yapılanmaya öncelik versin, mali ve ekonomik reformları hızlandırsın, yolsuzlukla mücadele etsin ve ulusal güvenlik stratejisi için olumlu bir diyalog başlatsın."

NE OLMUŞTU?

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos’ta Hizbullah'ınkiler dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Buna karşın Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti 12 Eylül'de, ordunun silahların devletin tekeline alınması planını onaylamış ve içeriğini gizli tutma kararı almıştı.