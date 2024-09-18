Hizbullah 'telefonlarınızı kırın' emri vermiş: Patlamalara ne sebep oldu?

Lübnan Hizbullahı mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı yaşanan patlamalarda 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı.

Reuters'ın aktardığına göre, dünkü saldırıdan yaklaşık 7 ay önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, örgüt mensuplarına 'telefonlarınızı kırın' emri verdiği ortaya çıktı. Hizbullah'ın örgütün istihbarat altyapısındaki eksiklikleri gidermeyi amaçlayan bir plan hazırladığı öğrenildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 13 Şubat'ta televizyonda yaptığı bir konuşmada destekçilerini, telefonlarının İsrail casuslarından daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Aynı yayında Nasrallah, Hizbullah mensuplarından telefonlarını kırmalarını, gömmelerini ya da demir bir kutuya kilitlemelerini istemişti.

Bunun üzerine Hizbullah, silahlı unsurlarına ve sivil destekçilerine çağrı cihazı dağıttı.

PATLAMAYA NE SEBEP OLDU?

ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi, söz konusu 'operasyon' konusunda bilgilendirilen ABD'li ve diğer yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in çağrı cihazlarının içine küçük miktarlarda patlayıcı yerleştirdiği iddiasını gündeme getirdi.

Çağrı cihazlarının Gold Apollo'dan sipariş edildiği iddiasının yinelendiği haberde, cihazların Lübnan'a ulaşmadan çok önce üzerlerinde oynandığı belirtildi.

Buna göre, sevkiyatın içinde AR924'ün yanı sıra üç diğer Gold Apollo çağrı cihazı modeli de bulunuyordu.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan Hizbullahı unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.