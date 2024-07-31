Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü doğruladı

Hizbullah, İsrail ordusunun başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etmişti.

HİZBULLAH, FUAD ŞÜKÜR'ÜN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI



Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştı.

Hizbullah, hava saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü doğruladı.