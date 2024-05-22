Hizbullah ve İsrail çatışması: Ölü sayısı 309'a yükseldi

Lübnan Hizbullahı, güney sınırında İsrail ile yaşanan çatışmalarda Muhammed Ali Ebu Taam isimli üyesinin öldüğünü duyurdu. İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 309'a yükseldi.

Dünya 22.05.2024 10:28 Giriş: 22.05.2024 10:28

Güncelleme: 22.05.2024 10:34 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA