Hizbullahçılara ‘bayram hediyesi’ Erdoğan’dan

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iki kişinin cezası affedildi. Cezaevlerinde binlerce hasta tutuklu ‘cezaevinde kalabilir’ raporlarıyla adeta ölüme terk edilirken Hizbullahçı Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü’nün cezaları, "sürekli hastalık" iddiasıyla kaldırıldı.

Erdoğan, 2023 yılında da Hizbullah davası sanığı Mehmet Emin Alpsoy ile eski Korgeneral Çetin Saner’in cezalarını da kaldırmıştı.

FAİLLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Emir, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hizbullah’a bayram hediyesi!” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, “Terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağınız HÜDA-PAR’cıları affediyorsunuz, bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız!” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da şöyle konuştu:"İnsanlık suçlarının failleri ödüllendiriliyor. Kendi adaletini yaratan iktidar, toplumun geniş kesimlerini suçlu ilan edip ülkeyi adeta açık bir cezaevine çevirirken, ‘Zamanaşımı olmaz’ dediğimiz Maraş’ın, Çorum’un, Sivas’ın katillerini, insanlık suçlarının faillerini serbest bırakarak ödüllendiriyor."

2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde 33 aydının gericiler tarafından yakılarak katledilmesine dair davada yargılanan Yunis Karataş’ın 27 Şubat’ta koşullu salıverilmesine karar verilmişti. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla, yangını başlatan Karataş ile ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan 17 kişi tahliye edilirken, tutuklu sayısı 6’ya düşmüştü.

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ONLARCA HASTA TUTUKLU CEZAEVİNDE TUTULUYOR

İktidarın hasta tutuklularla ilgili uygulamaları ise tartışma yarattı. İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre, cezaevlerinde 1517 hasta tutuklu bulunurken 1 Ocak 2022’den bu yana 94 hasta tutuklu cezaevinde hayatını kaybetti. Muhalefet partileri, hasta tutukluların tahliyesinin engellenmesine tepki gösterdi. CHP ve İYİ Parti adaletin yalnızca belirli gruplara işlediğini ifade etti.