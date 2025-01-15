Hizbullah’sız yeni dizayn tam gaz

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İsrail’in savaşla yerle bir ettiği Lübnan’da Hizbullah’ın siyasal denklemin dışında tutulduğu yeni dizayn adım adım işliyor. Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun’un Cumhurbaşkanlığına getirilmesinin bir hafta sonrasında Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nawaf Salam da başbakan olarak atandı. Salam, parlamentodaki 128 milletvekilinden 84’ünün desteğini alarak hükümeti kurmak üzere Başbakanlık koltuğuna oturdu.

ABD ve Suudi Arabistan’ın belirleyici olduğu her iki atama da İran destekli Hizbullah için önemli bir kayıp olarak değerlendirildi. Hizbullah, rakiplerini kendisini dışlamaya çalışmakla suçladı.

Hristiyan ve Dürzi grupların yanı sıra Hizbullah yanlısı ve karşıtı önde gelen Sünni milletvekilleri Salam’a destek verdi. Hizbullah ve müttefiki Amel Hareketi’nde olan Şii vekiller aday göstermedi. Hizbullah milletvekili Muhammed Raad, mevcut Başbakan Necib Mikati’nin görevde kalmasını istediklerini belirterek, "Herhangi bir hükümet, eğer birlikte yaşam ilkesine aykırıysa, meşru olamaz" dedi. Yeni hükümet, mezhepsel gerilim, derin ekonomik kriz ve İsrail saldırılarıyla karşı karşıya.

LÜBNAN’DA YÖNETİM ŞEKLİ

Lübnan anayasası uyarınca ülke yönetimi, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanlardan, Başbakan Sünnilerden ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor. İç savaşı sonlandıran 1989’daki Taif Antlaşması gereğince Meclis’teki 128 sandalye, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında eşit oranda paylaştırılıyor.