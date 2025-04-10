Hizbullah’tan İsrail şartı

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Hizbullah, İsrail’in güney Lübnan’daki askeri varlığını sonlandırması ve saldırıları durdurması halinde silahsızlanmayı görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, İsrail güney Lübnan’dan çekilip saldırılarını durdurursa silahlar konusunda Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD destekli Cumhurbaşkanı Joseph Avn, göreve geldiği Ocak ayından beri silahların yalnızca devletin tekelinde olması gerektiğinin altını çizmişti. Üç Lübnanlı siyasi kaynağa göre ise Avn, kısa süre içinde Hizbullah’ın cephaneliğini konuşmak üzere müzakereleri başlatmayı planlıyor.