Hızla elindekileri çıkardı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisi hakkındaki malvarlığı iddiasını yalanladı. Özel’in, "12 adet gayrimenkulü var" açıklamasına karşın Gürlek, yalnızca dört dairesi bulunduğunu savundu. Özel, gayrimenkullerin bir bölümünün son süreçte satıldığını öne sürdü. Siyasetin gündemine oturan tartışma, Gürlek’in yanıtı ve yanıta karşın CHP’den yapılan yeni açıklamalar ile bir başka boyuta taşındı.

Gürlek, Özel’in iddialarının hemen ardından bir yazılı açıklama yaparak, hakkındaki suçlamaları, “Algı operasyonu” olarak değerlendirdi. Bakan Gürlek, 18 Mart’ta ise Adalet Bakanlığı önünde ajanslara konuşarak, Özel’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını bir kez daha tekrarladı.

BÖCEK İDDİASI

Özel’in gündeme getirdiği belgeleri, “Sahte ve düzmece belgeler” olarak nitelendiren Gürlek, özetle şunları söyledi: “Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var. Diğerlerini bilmiyorum, yalan. Güya ID numaraları vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu, yazmıyor. Özgür Özel’in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İkinci amacı, ben de kendisine şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor, benzinliğe niye uğruyor? Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel’e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bu çalışmalar ortaya konuldu, dosyada da var.”

CHP’DEN HAMLE

Gürlek’in yalanlaması ve iktidar kanadının, “Özel’in elinde belge varsa yargıya başvursun” açıklamalarının ardından CHP’nin ilk hamlesi ise 7 Kasım 2025, 17 Aralık 2025 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde yapılan HSK başvurularını hatırlatmak oldu. CHP’nin, Gürlek hakkında HSK’ye yaptığı başvurular ve iddialar şöyle sıralandı:

07 Kasım 2025: Akın Gürlek'in Lüksemburg merkezli ETIMINE S.A. şirketindeki kanuna aykırı yönetim kurulu üyeliği iddiası.

17 Aralık 2025: Tema İstanbul 2 ve Senfoni Etiler'deki hayatın olağan akışına aykırı astronomik gayrimenkul trafiği. (Haksız Mal Edinme)

26 Ocak 2026: Reddedilen ETIMINE S.A. dosyası için yeniden inceleme talebi.

ASRIN YOLSUZLUĞU

Gürlek’in, devam eden İBB soruşturması davası ile ilgili, “Asrın yolsuzluğu davası” nitelemesi de tartışmaları büyüttü. Öte yandan Gürlek’in Muhittin Böcek ile ilgili sözleri de CHP’lilerin tepkisini çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tartışmalarla ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. İktidar kanadından gelen, “Yargıya gidin” çağrısının, “Kamuoyunu yanıltmaya dönük söylem” olduğunu ifade eden Çiftci, “Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konularda zaten defalarca yargı mercilerine ve HSK’ye başvurduk" diye konuştu.

YARGIDAKİ TIKANMA

CHP’nin Gürlek ile HSK başvurularının tamamının, “Ya hukuka aykırı şekilde sonuçsuz bırakıldığını” ya da HSK bünyesinde bekletildiğini belirten Çiftci, şunları kaydetti:

“Burada temel sorun, başvuruların değerlendirilmesi gereken mekanizmanın bağımsız işlememesidir. Şikayet edilen kişinin aynı zamanda HSK üzerinde belirleyici konumda bulunması, etkili bir yargısal denetimi fiilen imkansız hale getirmiştir.

Bu nedenle mesele yalnızca, ‘Yargıya başvurmak’ meselesi değildir. Mesele, başvurulan yargının bağımsız ve tarafsız şekilde işlememesidir. Biz yine de tüm belgeleriyle başvurularımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün gelinen noktada genel başkanımızın bu konuyu doğrudan milletin takdirine sunması da bu tıkanmışlığın bir sonucudur.”

SINIRLARI AŞTI

Çiftci, Bakan Gürlek’in İBB davası ve Muhittin Böcek ile ilgili açıklamalarıyla ilgili de değerlendirme yaptı. Gürlek’in açıklamalarının, “Bir yürütme mensubunun sınırlarını aştığını ve yargı süreçlerine müdahale anlamını taşıdığını” belirten Çiftci, şunları dile getirdi:

“Devam eden bir dava hakkında, ‘İtirafçı olma durumu vardı, zamanı gelince anlatacak’ gibi sözler kullanılması, yargılanan kişiler üzerinde açık bir baskı kurma ve aynı zamanda mahkeme heyetlerine mesaj verme girişimidir. Bu dil, ‘İfade ver, kurtul’ anlayışının kamuoyu önünde dile getirilmesidir.

Öte yandan Gürlek’in, ‘Asrın yolsuzluğu’ gibi ifadeler kullanması da hukuki bir değerlendirme değil, peşin hüküm kurma pratiğidir. Yargılaması süren dosyalar hakkında böyle kesin ve iddialı nitelemeler yapılması, masumiyet karinesini açıkça ihlal eder. Kaldı ki yargılama süreçlerinde ortaya çıkan tablo bunun tam tersini göstermektedir. Antalya dosyasında sanıkların baskı altında ifade verdiklerini mahkeme huzurunda beyan etmeleri, İBB dosyasında tanık anlatımlarının daha ilk aşamada çözülmesi, bu büyük iddiaların hukuki zeminden ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaktadır.

Bugün yapılan açıklamalar, hukuki bir savunma üretme çabasından çok, çöken iddiaların üzerini siyasi söylemlerle örtme girişimidir. Biz tüm yol arkadaşlarımızın masumiyetine inanıyoruz. Kurdukları kumpasları da kara düzenlerini de çökertene kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

‘SATIŞ’ VURGUSU

CHP Lideri Özel de Adalet Bakanı Akın Gürlek’in hakkındaki suçlamaları reddeden açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Özel’in, “Gürlek’in taşınmazlarını hızla sattığını” öne süren mesajında, şu ifadelere yer verildi:

“Sözde, ‘Adalet bakanı’, devam eden İBB davasıyla ilgili hüküm veriyor.

Muhittin Böcek’e iftiracı ol diye teklif, baskı, şantaj yaptığını kendi itiraf ediyor. Belgelere cevap verirken e-devletten aktif-pasif taşınmazları göstermek yerine, hızla sattıklarını gizlemeye kalkıyor. Bana atmaya kalktığı iftiraya, ‘Bir cevap verecek misiniz?’ diye soranlar için ben o cevabı, beş ay önce verdim.”