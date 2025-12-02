Hızlanan kara operasyonları: ABD'nin radarına giren "Laleli Çamaşırhanesi"

Ülke son zamanlarda haftada ikişer üçer kara para operasyonlarına uyanıyor. Kapalıçarşı üzerinden dönen operasyonlar konuşulurken pek çok şirkete de kayyum atandı.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün yazısına göre operasyonların uluslararası boyutu da bulunuyor. Türkiye’nin tekrar ‘gri listeye girme’ riskine yol açan ve şu sıralar ABD’nin yakın takibi altındaki ‘Laleli çamaşırhanesi’ dosyası operasyonların baş sebebi.

2022’de yapılan bir ihbarla başlayan soruşturmalar çerçevesinde geçen temmuzda ilk operasyonlar gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o dönem şu açıklamayı yapmıştı: “Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.”

LİBYA KAYNAKLI RAPOR

Yazıya göre Libya Temsilciler Meclisi Yolsuzluklarla Mücadele Ulusal Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda Libya’nın 20 milyar dolardan fazla rezervinin ülke dışına kaçırıldığı ileri sürüldü.

‘Laleli çamaşırhanesi’ de bu sebeple ABD’nin radarına girdi.

Libya Temsilciler Meclisi Yolsuzluklarla Mücadele Ulusal Komisyonu, Ocak 2025’te onlarca şirketin faaliyetlerinin yasaklanmasını ve POS işlemlerinin kapatılmasını talep eden gizli bir gizli listeyi, Libya’nın Aman Bankası’na gönderdi.

Listenin neredeyse tamamını, Türkiye ve Dubai merkezli şirketler oluşturuyor. Laleli ve Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 24 şirket sayılıyor. Dubaili şirketlerin çoğu da aslında Türkiye ile bağlantılı.

ABD DEVREDE

Bahadır Özgür’ün yazısının sonu şöyle:

“Dağlar Grup, HKN Enez Grup Kuyumculuk, Boz Turizm, ACR Grup, Akkayalar İç ve Dış Ticaret gibi çok sayıda şirketi barındıran grupların işaret edildiği raporda, Libya ile POS cihazları üzerinden yapılan ticaretin aslında hiç gerçekleşmediği, paraların bu görüntü altında Türkiye’de, Laleli merkezli şirketlere aktarıldığı iddia ediliyor. Bu işlemin 2018’lerde başlayıp, asıl olarak da pandemi döneminde hızlandığı ifade ediliyor.

Bankacılık sistemi kullanıldığı ve Libya yaptırımları delindiği için ABD devrede. OFAC’a yapılan şikâyetler söz konusu. Ayrıca POS cihazında kullanılan kredi ve banka kartı sahibi küresel şirketlerin de kendi iç soruşturmasını başlattığına dair yazışmalar söz konusu.

Yani içerideki operasyonlar, dışarının baskısıyla hızlanmış görünüyor. Eğer soruşturma açılmasaydı Türkiye’nin, Halk Bankası vakasından bile büyük bir krizle karşı karşıya kalması riski bulunuyor.”



