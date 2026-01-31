Hızlı trende sorun yumağı

2026 yılına yönelik kamu yatırımları takvimi, iktidarın hemen her seçim döneminde seçim malzemesi olarak kullanmasına karşın bir türlü tamamlanamayan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi’ndeki kördüğümün devam ettiğini ortaya koydu. 2013’te, “Bin 80 günde bitirilecek” denilen ve 4,3 milyar TL maliyet öngörüsü ile temeli atılan projenin maliyeti, 101,4 milyar TL olarak güncellendi. Projedeki maliyet artışı, 23 kat olarak hesaplandı.

Kördüğüm halini alan projeyle ilgili yeni iddialar gündeme getirildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, projedeki çözülemeyen sorunları gündeme taşıdı. Toplam 346 kilometre uzunluğunda planlanan ancak Ocak 2026 itibarıyla 152 kilometresi bitirilen projedeki sorunların giderek derinleştiği öğrenildi.

Bakırlıoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, proje defalarca sil baştan değiştirildi. Proje için aylık 600 bin TL maaş ile çalışacak mühendis dahi bulunamadığı savunuldu. Hiçbir mühendisin karmaşanın içine girmek istemediğini belirten Bakırlıoğlu, “Projeyi bilen teknik insanlar açık açık, ‘Bu proje bu hâliyle bitmez’ diyor. Her seçim döneminde, ‘Bitiyor’ diye meydanlarda anlatılan proje, maalesef yakın vadede bitecek gibi görünmüyor” diye konuştu. Bakırlıoğlu, yatırım programında projenin bitiş tarihi olarak 2027 yılının öngörüldüğünün altını çizdi. Projedeki mevcut durumu, “Kötü yönetimin göstergesi” olarak nitelendiren Bakırlıoğlu, “Görünen o ki Ankara-İzmir hızlı treninde işimiz mühendislikle değil, mucizeyle yürüyor” dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Trabzon-Ankara hızlı treninin 4,5 saate düşeceği yönündeki açıklamalarını anımsatan Bakırlıoğlu, şöyle devam etti: “Ortada ne hızlı tren var ne de hesap veren bir iktidar. Bugün Trabzon için saatler konuşanlar, Manisa’yı, İzmir’i, Ege’yi yıllardır oyalıyor. Hızlı tren tabelası var, şantiye var, ama tren yok. Vatandaşın vergisiyle yapılan işler bitmeden, yapılmış gibi anlatılıyor. Biz ulaşıma, demiryoluna, bölgesel kalkınmaya elbette karşı değiliz. Ama bitmeyen projeleri bitmiş gibi pazarlamaya, hayal satmaya karşıyız.”