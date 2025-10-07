Hizmet dökümlerinde 'K' harfi olanlar dikkat: SGK uyardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümlerinde 'K' harfi görünenler hakkında uyarıda bulundu.

SGK'de yapılan açıklamada, "Hizmet dökümünüzde 'K' harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" uyarısı yapıldı.

SGK açıklamasında, "e-Devlet'ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın" uyarısı yapıldı.