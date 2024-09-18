Hizmet ihracatı en çok AB ülkeleriyle yapıldı

2023 yılına ait hizmet ticareti verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre en fazla hizmet ticareti AB ülkeleriyle yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında hizmet ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artarak 56,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Hizmet ithalatı 2022 yılında 35,9 milyar dolar iken 2023 yılında yüzde 15,3 artarak 41,4 milyar dolar oldu. Taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2022 yılında yüzde 74,2 iken 2023 yılında yüzde 68,9 oldu. İkinci sırada yer alan diğer iş hizmetlerinin 2022 yılında yüzde 8,4 olan payı 2023’te yüzde 9,8 oldu. Hizmet ihracatında 2023 yılında üçüncü sırada yüzde 7,5 pay ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü yer aldı.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2022 yılında yapılan ihracat 35 milyar 172 milyon dolar iken 2023’te yüzde 10,7 artışla 38 milyar 930 milyon dolar oldu. Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022 yılında yüzde 47,3 iken 2023 yılında yüzde 44,7 oldu. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 607 milyon dolar oldu.