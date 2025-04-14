Hizmet-İş’ten Tiryaki’ye: ‘İşçileri geri al, özür dile’

Emek Servisi

Hizmet-İş Sendikası, Ankara’daki Altındağ Belediyesi’nde işten atılan 46 işçi için “İşçileri işe geri alın" çağrısı yaptı, sendikanın çadırını tekmeleyerek işçilere saldıran AKP’li Belediye Başkanı Veysel Tirkayi’i özür dilemeye davet etti.

Açıklamada, “işçilere belediye önünde saldıran, şiddet uygulayan belediye başkanı ve adamlarının, özür dilemek yerine, suçluluk psikolojisiyle yalan yanlış bilgilerle dolu, tutarsız bir kamuoyu açıklaması yaptıkları” ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İşçiler üzerinde kurulan baskıları, mobbingleri kaldırın. Suçsuz yere işten attığınız, ekmeğinden ettiğiniz 46 işçiyi geri alın. İnsan onuruna yakışan bir ücret bekleyen işçilerin toplu iş sözleşmesini masada imzalayarak Ankara’daki diğer belediyelerin yaptığı gibi haklarını verin, sendikal baskılara son verin.” Altındağ Belediyesi, işçilere yeni toplu sözleşme döneminde hiç zam yapmamıştı.