Hizmet sektöründe büyüme sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi (2021=100), Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 9,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13,0, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,1 ve idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 11,1 oranında artış kaydedildi.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ

Aynı dönemde, hizmet üretim endeksi aylık bazda ise yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Aylık değişim oranlarına bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,4, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,0 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,3 oranında azalma yaşandı. Buna karşın, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,3, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,3 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,3 oranında artış görüldü.