Hizmet ÜFE ağustosta yıllık yüzde 57,72 arttı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE ağustosta aylık yüzde 2,62 artış gösterdi. Yıllık artış da yüzde 57,72 oldu. Hizmet üretici fiyat endeksi, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,23 yükselirken 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 76,54 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 53,44, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 57,69, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 65,89, idari ve destek hizmetlerde yüzde 55,51 arttı.

Hizmet üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,55, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,54, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,28 arttı. H-ÜFE, mesleki bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 4,53 azaldı.