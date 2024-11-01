Hizmet ÜFE yıllık yüzde 56,85 arttı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 48,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 74,23 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 52,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,14 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,38 artış gerçekleşti.