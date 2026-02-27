Hizmet üretici fiyatları ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının ocakta yıllık yüzde 34,07, aylık yüzde 7,74 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin, hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 7,74 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,06 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,94 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,07 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,62 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,68 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,81 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,99 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,29 artış gerçekleşti.