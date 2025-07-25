Hizmete devam edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana geçen 125 günde İBB’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili Saraçhane’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi. “Hız Kesmeden, Ara Vermeden Çalışmaya Devam, Üretmeye Devam” başlıklı basın toplantısında İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan İstanbul için çalışıp üretmeye devam eden hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının ve İBB bürokratlarının tutukluluk hallerinin haksız ve hukuksuz olduğunu vurgu yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Hizmet ettiğimiz için suçluysak, suçluyuz. Suçumuz milletin evladına, hemşehrilerimize hizmet etmek olsun yeter ki. Bundan gurur ve onur duyarız. Bu millete hizmet etmekten dolayı suçlanıyorsak bu bizim için madalyadır. Biz millete hizmet etmek için yaşıyoruz. Asla millete hizmet etmekten geri durmayacağız. Geri adım atmayacağız. Bu bizim boynumuza asılmış bir emanettir, Ekrem İmamoğlu’nun emanetidir” diye konuştu.

Toplantıda İETT, İSKİ ve İBB’nın devam eden ve yapılan projeleri hakkında veriler paylaşıldı.

Halihazırda yapımı devam eden 187 proje olduğunu paylaşan, 180’i aşkın projenin de etüt ve proje aşamasında olduğunu kaydeden Aslan, “Biz aziz milletimizin umudu olmaya, milletimiz ne isterse onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ardından Aslan ve İBB Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Volkan Demir basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSTANBUL ASLA CEZALANDIRILMAMALI

Aslan, BirGün’ün sorduğu, "Şu anda birçok bürokrat görevden alınıyor. İBB’ye yönelik operasyonlar da devam ediyor. Bunlar doğal olarak aslında İBB’nin çalışmalarını engellemeye yönelik yorumları da beraberinde getiriyor. Bu noktada şunu merak ediyorum: İBB’nin projelerinden engellenenler var mı?" sorusuna “Burası bir devlet kurumu, halkın evidir ve süreç kaldığı yerden aynen devam ediyor.

Volkan Bey ve arkadaşları teknik olarak uğraşıyor, ben de siyasi muhataplarla görüşüyorum. İstanbul cezalandırılmamalı. Ama şunu da kabul etmemiz gerekiyor: Bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni engellemek için yürütülen faaliyetler olabilir, doğrudur. Elbette şu anda bazı imzalar henüz atılmadı ama Cumhurbaşkanımızın milletin ihtiyaçlarına gözünü kapatmayacağını ve bu imzaları atacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.

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ATM MEMURU İDDİASI

İBB’de ATM memuru iddiası da soruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "İBB’de bankamatik memuru var mı yönünde bir çalışma başlatıldığı" iddiaları yanıtlayan Demir, söz konusu iddiaları soysal medyada gördüklerini ancak bahsedildiği gibi bir çalışmanın olmadığını, buna kendilerinin de izin vermeyeceğini söyledi.