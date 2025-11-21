HKG'ye istismarın merkeziydi: Hiranur Vakfı yeniden harekete geçti

BirGün Yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı eski Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı olan H.K.G'ye yıllarca uygulanan istismara göz yumması ve bu olayın üstünün örtülmesi günlerce konuşuldu. Skandalın ardından Gümüşel’in için olduğu kısımlar vakfın sitesinden silindi. Ayrıca siteden ‘Onursal Başkan’ sekmesi tamamen kaldırıldı.

Haberin ardından açılan davada istismara maruz bırakılan H.K.G’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve zorla evlendirildiği Kadir İstekli hapis cezası aldı.

Bu gelişmelerin ardından vakıf sosyal medyada paylaşım yapmayı bıraktı. Uzun bir süre paylaşım yapılmayan vakfın hesabı tekrar harekete geçti. Yapılan paylaşımlara göre vakıf hâlâ medrese faaliyetleri yürütüyor.

EN SON PAYLAŞIM 2022’DEYDİ

Vakfın Instagram hesabında daha önce medreselere ilişkin yapılan paylaşım 19 Kasım 2022’deydi. Ancak vakıf, 2025 Eylül ayından itibaren yeniden bu yönde paylaşım yapmaya başladı. 30 Eylül’de yapılan paylaşımda “Hiranur Vakfı olarak medrese projemiz kapsamında hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Bu proje ile hem ilim yolundaki öğrencilerimizin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesine vesile olacaksınız hem de kalıcı bir hayra ortak olacaksınız” denildi.

9 Ekim’de yapılan paylaşımda ise “Hiranur Vakfı olarak, bünyemizdeki ilim talebelerimiz için yürüttüğümüz Yurtiçi Giyim Projesi kapsamında, talebelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Her yeni kıyafet, bir ilim yolcusunun gönlünde umut oluyor” ifadeleri kullanıldı.

1 Kasım’da yapılan paylaşımda ise şunlar aktarıldı: “Hiranur Aşevi’nde her gün talebelerimize ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bir tabak yemek; sofraya bereket, kalbe merhamet oluyor.”

ÇALIŞMALARINI ANLATTILAR

İnternet sitelerinde ise yapılan çalışmalar şöyle anlatıldı:

“Bir çocuk Kur’ân ile ne kadar erken tanışırsa o kadar hayırlıdır çünkü Kur’ân-ı Kerim, onun en önemli rehberi olacaktır. İslam ilmi ile yetişen çocuklar geleceğimizin temennileridir. Müslümanlar olarak neslimizi Kur’ân’ın nûr'u altında yetiştirmek, işleyeceğimiz en güzel sevap, bırakacağımız en değerli izdir fani dünya için. Bu yolda bize yürekten inanan gönüllülerimizin destekleriyle hafızlık çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Projemizin amacı; hafızlık ve İslami ilimleri okuyan öğrencilerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek, bir âlim ve hafız yetiştirmek isteyenlere bu hayra ortak olma imkanı sunmaktır.

Projemizde izlediğimiz yol; medreselerimizde, kendini İslam’a adamış hocalarımızın liderliğinde yüzlerce yavruyu ilim ve irfan ile yetiştiriyoruz. Çünkü bizim kitabımız Kur'ân-ı Kerim “Oku!” emri ile başlar. Sevgili Peygamberimizin ilme verdiği önemi hadislerinden aşikârdır.”

KIZILAY’LA ETKİNLİK

Vakfın iki hafta önce Kızılay’la etkinlik gerçekleştirdiği açığa çıktı. Kızılay Sultanbeyli şubesinden yapılan paylaşımda “Kızılay Haftası vesilesiyle, Hiranur Vakfı minikleri bir araya gelerek keyifli ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdi” denildi.