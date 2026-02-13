HKMO’da Çağdaş-Demokratlar mavi listeyle aday

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) İstanbul Şubesi, 29. Olağan Genel Kurul ve seçim sürecine giriyor.

14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek genel kurulda, şubenin mevcut yönetiminde bulunan İstanbul Çağdaş-Demokrat Harita Mühendisleri grubu, yeni dönem için ‘Mavi Liste’ ile yarışacak.

Grup, seçim öncesi yayımladığı basın açıklamasında "kamu yararı için toplumcu mühendislik" ve "laik yaşamı savunma" vurgusu yaptı.

RANTA KARŞI TOPLUMCU MÜHENDİSLİK

Çağdaş-Demokrat Harita Mühendisleri grubu tarafından yapılan açıklamada, mühendislik disiplininin hukuk ve sosyoloji ile entegre olması gerektiğine dikkat çekildi. İçinde bulunulan yapay zeka ve bilgi çağında yeni bir vizyon ve kimlik tanımlaması yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HKMO İstanbul Şubesi, kuruluşunun 50. yılını onurla kutlamış, yarım asırlık birikimi ile her dönem çağdaş-demokrat geleneğin ilkeleri ile ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza hizmet sunmuştur. 50 yıllık yönetim geleneğinin gereği olarak; kamu yararını önceleyen, rant politikaları temelinde kentlerin yağmalanmasına karşı çıkan, etik ilke ve değerleri meslek yaşamının en öncelikli kriteri olarak gören bir anlayışı savunuyoruz."

"GELECEK İÇİN GELİYORUZ"

Grup, demokratik hak mücadelelerini ve toplumcu mühendislik şiarını merkeze aldıklarını belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de üyelerimizden aldığımız güçle meslektaşlarımızın haklarını korumaya, demokratik, laik ve çağdaş yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Birlikte üretme ve birlikte yönetme ilkesi ile geleneğimizden aldığımız güçle 50 yıldır ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza hizmet sunan bizler, gelecek için geliyoruz” mesajını verdi.

İstanbul Çağdaş-Demokrat Harita Mühendisleri Grubu’nun 29. Dönem (2026-2028) Yönetim Kurulu asıl aday listesi ise şu isimlerden oluştu: