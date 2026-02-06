Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. HKP, Ankut’un İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldüğünü duyurdu. Gözaltı öncesi paylaşılan videodaki sözleri dikkat çekerken, gerekçe henüz açıklanmadı.

Siyaset
  • 06.02.2026 12:20
  • Giriş: 06.02.2026 12:20
  • Güncelleme: 06.02.2026 12:24
Kaynak: Haber Merkezi
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Partinin sosyal medya hesabından Nurullah Efe Ankut'un gözaltı görüntüleri paylaşılarak yapılan açıklamada, Ankut'un İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldüğü duyuruldu.

Nurullah Efe Ankut, gözaltı öncesi paylaşılan o videoda "Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada onunu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın!" ifadelerini kullandı.

Ankut'un gözaltına alınma gerekçesi ise henüz bilinmiyor.

BirGün'e Abone Ol