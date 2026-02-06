HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Partinin sosyal medya hesabından Nurullah Efe Ankut'un gözaltı görüntüleri paylaşılarak yapılan açıklamada, Ankut'un İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldüğü duyuruldu.

Nurullah Efe Ankut, gözaltı öncesi paylaşılan o videoda "Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada onunu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın!" ifadelerini kullandı.

Ankut'un gözaltına alınma gerekçesi ise henüz bilinmiyor.

Tayyipgiller’in talimatıyla bir kez daha gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldük. Şu an oradayız.



Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada da onu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın!



Ve gönlümün Sultanı, eşim Hacer Efe; bugüne kadar… pic.twitter.com/ckRVw9U43M