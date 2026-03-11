HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı.

Ankut, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile dün gece 02.00 saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Ankut'un sosyal medyada yayımladığı açıklama şu şekilde:

''Tayyip bizi gecenin ikisinde bir kez daha gözaltına aldırıyor. Öyle anlaşılıyor ki, beklediğimiz gibi, bizi zindanına atacak.

Ama hiç umutlanmasın, elimizden kurtuluruz diye. Eninde sonunda onu, tüm avanesiyle birlikte Çelik Bilezikle tanıştıracağız. Vatan satıcılık dahil, işlediği binbir suçtan dolayı tarafsız ve bağımsız yargının önüne çıkaracağız.

Bunlar, Tayyip ve tepedeki avanesi, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kuvayimilliye'ye, Atalarımıza, Vatanımıza ve Halkımıza yaptıkları ihanetten dolayı onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacaklar ve mahkûm olacaklar. Kaçışları, kurtuluşları asla olmayacak.

Ve gönlümün Sultan'ı, 54 yıldan bu yana hep olageldiği gibi, Tayyip'in zindanında da gönlümü, içimi hep seninle ısıtacağım...''

Öte yandan Nurullah Efe Ankut'un gözaltına alınmasına ilişkin partisi de sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

HKP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Basına ve Kamuoyuna Genel Başkan'ımız Nurullah Efe bir kez daha gece yarısı gözaltına alındı!

Bilindiği gibi Genel Başkan'ımız Nurullah Efe, dün (10 Mart 2026) Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde AKP'giller'i bir kez daha yargılamış, ardından Adliye önündeki basın açıklamasında bir konuşma gerçekleştirmişti.

Genel Başkan'ımız Nurullah Efe, aradan sekiz saat bile geçmeden, gece yarısı saat 02.00'de evine gelen polisler tarafından, Adliye önündeki konuşmasından dolayı hukuksuz biçimde bir kez daha gözaltına alınarak Vatan Caddes'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştür.

An itibarıyla Partili Avukat Yoldaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğünde gelişmeleri takip etmektedirler.''