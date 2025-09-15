HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi kararı

"Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi kararı verildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankut’un polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Sosyal medya hesabından gözaltı sırasındaki video da paylaşıldı.

Öte yandan HKP MYK Üyesi Av. Doğan Çıngı yaptığı açıklamada, Nurullah Efe'nin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan bodrum kattaki nezarethanede tutulduğunu bildirdi. Çıngı, Nurullah Efe'nin, yarın öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilerek Savcılık tarafından ifadesi alınacağını ifade etti.

Basına ve kamuoyuna:

Bu gece saat 00.30 civarında polis tarafından evinden alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Genel Başkan'ımız Nurullah Efe, halen bodrum kattaki nezarethanede tutulmaktadır. Genel Başkan'ımız, yarın öğleden sonra Çağlayan… pic.twitter.com/VNhuo9uRNI — HKP (@kurtuluspartisi) September 15, 2025

TUTUKLAMA TALEBİ

Nurullah Efe, dosya üzerinden tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankut, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.