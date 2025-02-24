HKP Genel Başkanı’na hapis cezası

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Efe, savunmasında "Biz 'Diploması yok, bu sebeple attığı bütün imzalar, kurduğu bütün hükümetler yok hükmündedir' diye kitap yazdık. Buna dava açamadı, neden? Çünkü kitaptaki her şey doğru. Hakim bey, Tayyip Erdoğan diplomayı getirsin, ortaya koysun. Biz verilecek tüm cezalara itirazsız razıyız" dedi.

Efe hakkında 'Halkın Kurtuluş Yolu' gazetesinin 160'ıncı sayısında yayımlanan bir makalesinden dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.