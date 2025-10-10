HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuç tarihi belli oldu
HMGS sonuçları, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden aday T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. En az 70 puan alan adaylar sınavda başarılı sayılacak. 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuç tarihi belli oldu. Pek, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları için geri sayım sürüyor. 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açılmış, adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatı bulmuştu. Şimdi gözler, HMGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek? İşte ÖSYM’den gelen son bilgiler ve sınava dair detaylar…
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2025-HMGS/2 sonuçlarının 24 Ekim 2025 Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. ÖSYM, adayların adreslerine ayrıca sonuç belgesi göndermeyecek.
İnternette yayımlanan sonuç bilgileri resmi tebligat niteliğinde olacak.
Adayların sınav sonuç belgelerinde şu bilgiler yer alacak:
- Toplam puan
- Doğru ve yanlış cevap sayıları
- “Başarılı / Başarısız” ibaresi
HMGS PUANLAMA SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Sınav değerlendirmelerinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak; yanlış cevaplar puanı etkilemeyecek.
Sınavdan sonra iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanacak.
Sınav sonucunda 100 puan üzerinden en az 70 alan adaylar başarılı sayılacak.
HMGS KONULARI VE PUAN DAĞILIMI
HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık, noterlik veya hâkimlik stajına başlamadan önce girmesi gereken bir ön eleme sınavı niteliğinde.
Sınavda adaylara toplam 100 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Derslerin puan dağılımı şu şekildeydi:
- Anayasa Hukuku: 6 puan
- Anayasa Yargısı: 2 puan
- İdare Hukuku: 6 puan
- İdari Yargılama Usulü: 4 puan
- Medeni Hukuk: 12 puan
- Borçlar Hukuku: 10 puan
- Ticaret Hukuku: 10 puan
- Hukuk Yargılama Usulü: 8 puan
- İcra ve İflas Hukuku: 6 puan
- Ceza Hukuku: 8 puan
- Ceza Yargılama Usulü: 6 puan
- İş Hukuku: 6 puan
- Vergi Hukuku: 4 puan
- Vergi Usul Hukuku: 2 puan
- Avukatlık Hukuku: 4 puan
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: 4 puan
- Türk Hukuk Tarihi: 2 puan
HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
ÖSYM, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılan HMGS/2 sınavının ardından Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’unu erişime açtı.
Adaylar, sınavın tamamına 10 gün boyunca https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabildi.
Soru kitapçığı erişim süresi 8 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erdi.
SONUÇLAR NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?
- Adaylar, sonuçlara yalnızca elektronik ortamda ulaşabilecek.
- https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
- T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme girin.
- “2025-HMGS/2 Sonuçları” bağlantısına tıklayarak sonuç belgenizi görüntüleyin.