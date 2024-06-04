HMS Makina’da yarın greve çıkılacak

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren HMS Makina’da çalışanlar yarın greve çıkacak. Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye 300’ü aşkın işçi 20 Kasım’da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 5 Haziran’dan itibaren greve çıkma kararı aldı.

Haber Merkezi

Manisa’da faaliyet gösteren HMS Makina’da Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye 300’ü aşkın işçi yarın (5 Haziran Çarşamba) greve çıkacak.

Konuya ilişkin Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “İlk görüşmeden bugüne yaklaşık 6 ay geçti. Gerek 60 günlük olağan toplu iş sözleşmesi müzakereleri sürecinde gerekse de sonraki süreçte yapılan çok sayıda görüşmeden sonuç alınmaması, üyelerimizin taleplerini karşılayacak bir ücret zammı verilmemesi üzerine sendikamız son çare olarak grev kararı almıştır” denildi.

“BU ÜCRET TEMEL İHTİYAÇLARI DAHİ KARŞILAMIYOR”

Açıklamada, “Yapılan görüşmelerde sendikamızın yapıcı yaklaşımına ve sözleşmeyi masada müzakere yoluyla bağıtlama iradesine karşın işveren tarafı maalesef işçi arkadaşlarımızın taleplerini karşılayacak bir ücret teklifi vermemiştir. Yaşadığımız ağır iktisadi koşullar, yüksek oranlı enflasyon ve sürekli eriyen ücretlerimizle yaşamak mümkün değildir. İşyerindeki ücretler asgari ücret seviyesindedir. İşveren tarafından verilen ücret zammı sonrası ücretlerimiz asgari ücretin biraz üzerinde kalacaktır. Bu ücret düzeyinin kabul edilmesi mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

İşveren tarafından teklif edilen ücretle en temel ihtiyaçları karşılamanın dahi mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, “İşyerinde toplusözleşme öncesi itibarıyla 4 ikramiye dâhil net ücret 17.691 TL’dir. Sendikamızın ücret zam teklifi ise 4 ikramiye dahil net 32.482 TL’dir. İşveren ise, 27.952 TL teklif etmektedir. Bugün açlık sınırı 20 bin TL’ye, yoksulluk sınırı ise 64 bin TL’ye dayanmıştır. İşveren tarafından teklif edilen ücretle en temel ihtiyaçları karşılamak mümkün değildir” denildi.

“İŞÇİLERİN EMEĞİYLE BÜYÜDÜ”

İş yerinin emekçilerin özverili çalışması sonrası büyük büyüme kaydettiğinin kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sendikamızın bu işyerinde örgütlendiği dönemde işyerinde 90 çalışan bulunmakta iken bugün çalışan sayısı 500 kişiyi aşmıştır. Yıllar içindeki bu istihdam artışı, aynı zamanda üretimin artması, işyerinin sürekli büyümesi demektir. Bu büyüme işçilerin özverili çalışması sonucu gerçekleşmiştir. Şimdi, üyelerimiz bu fedakârca çalışmanın karşılığını beklemekte, insanca yaşayacak bir ücret talep etmektedir. İşverene düşen görev, HMS Makina işçilerinin haklı taleplerinin gereğini yerine getirmektir. Bugün işverenin talebiyle bir görüşme daha yapılacağını belirten Birleşil Metal-İş Sendikası, Sendikamız işverenden işçilerin taleplerini karşılayacak adımları atmasını beklemektedir. Bir anlaşma olmaması durumunda grev hakkımızı her koşulda kullanmaktan çekinmeyeceğimiz bilinmelidir. Grev kararımızı en etkili biçimde hayata geçireceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Sendikamız her türlü olasılığa hazırdır. Üyelerimizin grev hakkının gaspına yönelik hiçbir girişime geçit vermeyecek. Hakkımız olanı alacağız! Biz kazanacağız!”