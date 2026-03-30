Hobi bahçeleri yıkılacak mı: AKP’den dikkat çeken açıklama

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 12 Mart’ta Meclis’e sunuldu.

Kanun teklifinde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerle tarım arazilerinin “hobi bahçesi” adı altında bölünerek yapılaşmaya açılmasının önlenmesi hedeflendiği belirtildi.

Komisyon’dan geçen teklife ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız’ın yaptığı açıklama hobi bahçelerinin yıkılacağını iddialarını gündeme getirdi.

Yıldız, kamuoyunda “hobi bahçesi” olarak bilinen yapılaşmaların mevzuatta yer almadığını ve bu alanların izinsiz yapılaşma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Yıldız, Türkiye genelinde 11 binin üzerinde izinsiz kullanım tespit edildiğini söyledi.

“ELEKTRİK, SU VERİLMEYECEK”

Konuya ilişkin AKP Grup Başkanı Güler açıklama yaptı. Yandaş gazeteci Zafer Şahin'e konuşan Güler şunları söyledi:

"Bizim böyle bir amacımız yok. Mevcut yapılarla ilgili geriye dönük bir uygulama söz konusu değil. Düzenleme ileriye dönük olacak.

Kanun teklifini iyi anlamadan yorum yapanlar var. Bu hayati bir mesele. Birinci sınıf tarım arazilerini korumayı amaçlıyoruz.

Sadece Ankara’da 1000 civarında kooperatif var. Bunlar tarım arazilerini bölüyor ‘Hobi bahçesi’ adıyla ranta dönüştürüyor. Buna izin vermeyeceğiz.

Kanun çıktıktan sonra bu tip yapılara elektrik, su, doğal gaz, telefon altyapısı veren kuruluşlara da çeşitli miktarlarda cezalar gelecek.

Mevcut yapılarda imara aykırı bir durum varsa o zaten belediye ve özel idarelerin sorumluluğunda. Bu kanun teklifi bu yapılar için hazırlanmış bir teklif değil. Tarım arazilerini ranta çeviren, suiistimal eden kişileri engellemeyi, tarım topraklarımızı korumayı, gıda güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz."