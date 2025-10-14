Hocaların Hocası Korkut Boratav onuruna sempozyum

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) Hocaların Hocası Prof. Dr. Korkut Boratav’ın onuruna 5-6 Aralık tarihlerinde ODTÜ İİBF A Binası’nda “Dünyadan Türkiye’ye İktisattan Siyasete” başlıklı bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyumun düzenleme komitesinde ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Erol Taymaz, TSBD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Yalman ve Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Serdal Bahçe yer alıyor. Sempozyuma bildiri özeti göndermek için son tarih 4 Kasım olarak belirlendi.

TSBD’den yapılan açıklamada sempozyuma ilişkin şunlar denildi: “Sempozyum Türkiye’de eleştirel iktisadi düşüncenin ve sosyal bilimlerin gelişiminde çok büyük bir yere, çok büyük bir katkıya sahip olan Korkut Boratav’ın onuruna düzenlenmektedir. Kongre ülke sathında eleştiren, sorgulayan ve toplumsal muhalefetin oluşumuna katkı veren akademisyenleri ve aydınları bir araya getirmek ve dolayısıyla Korkut Boratav’ın büyük bir katkıyla oluşumuna destek verdiği eleştirel geleneği zenginleştirmek amacını taşımaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki temalar ve başlıklar altında araştırma yapan tüm aydın ve akademisyen dostlarımızı çalışmalarıyla katkı vermeye davet ediyoruz.

Emek/sermaye çelişkisi ve bölüşüm

Türkiye’nin toplumsal ve sınıfsal yapısı

Kapitalizm ve Tarım

Krizler, ödemeler dengesi ve kamu açıkları

Dünya ekonomisi / emperyalizm

Kapitalist devletin dönüşümüTürkiye iktisat tarihi

Bildiri özetleri en fazla 400 kelime uzunluğunda olmalıdır. Bildiri özeti başlığı, yazarın/yazarların adı soyadını, e-mail adreslerini ve kurumsal bilgilerini içermelidir."

Katkı sunmak isteyenler için temel bilgiler ve önemli tarihler

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 4 Kasım 2025

Sempozyum programının açıklanması: 15 Kasım 2025

Sempozyum tarihleri: 05-06 Aralık 2025

Sempozyumun düzenleneceği yer: ODTÜ İİBF A Binası