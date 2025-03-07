HODL ne demek? HODL terimi nasıl ortaya çıktı?

Kripto para piyasalarında sıkça kullanılan "HODL" terimi, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına rağmen ellerindeki kripto varlıkları satmadan uzun vadede tutmalarını ifade eder.

HODL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Aslen, 2013 yılında Bitcoin forumlarında bir kullanıcının "HOLD" kelimesini yanlış yazmasıyla ortaya çıkan bu terim, zamanla "Hold On for Dear Life" (Hayatın boyunca tut) anlamında kullanılmaya başlanmıştır. HODL stratejisini benimseyen yatırımcılar, fiyat düşüşlerinden etkilenmeden, uzun vadeli kazanç elde etme amacıyla varlıklarını korumayı tercih ederler.

KİMLER HODL YAPAR?

"HODL ne anlama gelir?", "HODL yapmak mantıklı mı?", "HODL ve trade farkı nedir?" gibi sorular, kripto yatırımcılarının en çok araştırdığı konular arasındadır. HODL stratejisi, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralar için uzun vadeli yatırım düşünen kişiler tarafından benimsenir.

Kısa vadeli al-sat işlemlerine kıyasla daha az riskli olduğu düşünülen bu yöntem, yatırımcıların piyasa volatilitesinden etkilenmeden uzun vadeli kazanç elde etmesini amaçlar.