Hokey Avrupa Şampiyonası devam ediyor

Kırklareli’nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 devam ediyor.

Kırklareli’nde pazartesi günü başlayan Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 mücadeleleri nefes kesiyor. Şampiyonanın üçüncü günündeki ilk müsabaka, Malta ile Macaristan arasında gerçekleşti. Karşılaşma, Malta’nın 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci müsabakada ise Ukrayna ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ukrayna, 15-0 kazandı.

Ayrıca günün devamında Litvanya- Finlandiya ve Türkiye- Lüksemburg maçları oynanacak.