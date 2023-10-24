Hokey'de Süper Lig takvimi belli oldu

Hokey'de 2023-2024 sezonu Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Trabzon'da, Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları ise Amasya'da oynanacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi ilk etap maçları 14-18 Kasım tarihlerinde Trabzon'da, Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi ilk etap maçları ise 22-26 Kasım tarihlerinde Amasya'da yapılacak.

Hokey Erkekler Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü, Selçuklu Belediyespor, Ilgın Belediyespor, Gaziantep Doruk, Nizip Zeugmaspor, Gökbörü Gençlikspor, Metpack Alanya Yıldızları, Kutlubey Okulları Amasya, Suruç Belediyespor, Malatya Hokey takımları yer alıyor.

Hokey Kadınlar Süper Ligi'nde ise Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Yıldızları, Gaziantep Doruk, Kırıkkale Akademi, Zonguldak Gençlik Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fethiye Ali Acar Spor Okulları, Tempo 80, Ortaköy Ege Yıldızları, Pamukkale Belediyespor takımları mücadele edecek.